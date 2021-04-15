Пекін знову накрила піщана буря

Наразі індекс забруднення повітря в Пекіні становить 1358 одиниць, що класифікується як "небезпечний" через великі частинки піску та пилу в атмосфері

Китайську столицю накрила чергова піщана буря, яку принесли вітри з Монголії.

Очікується, що завдяки сильним вітрам буря до п’ятниці дістанеться центрального та східного Китаю, повідомляє Reuters.

Наразі індекс забруднення повітря в Пекіні становить 1358 одиниць, що класифікується як "небезпечний" через великі частинки піску та пилу в атмосфері.

Зазначається, що цього разу концентрація піску в повітрі не така сильна, як під час двох інших бур протягом минулого місяця, але швидкість вітру є набагато вищою, що розповсюджує непогоду на більшу частину території.

Як повідомлялося, за останній місяць Китай щонайменше двічі накривали піщані бурі, одна з яких була найсильнішою за останні десять років.