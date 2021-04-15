НОВИНИКитайську столицю накрила чергова піщана буря, яку принесли вітри з Монголії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пекін знову накрила піщана буря
Наразі індекс забруднення повітря в Пекіні становить 1358 одиниць, що класифікується як "небезпечний" через великі частинки піску та пилу в атмосфері
Фото: Хinhua
Очікується, що завдяки сильним вітрам буря до п’ятниці дістанеться центрального та східного Китаю, повідомляє Reuters.
Наразі індекс забруднення повітря в Пекіні становить 1358 одиниць, що класифікується як "небезпечний" через великі частинки піску та пилу в атмосфері.
Зазначається, що цього разу концентрація піску в повітрі не така сильна, як під час двох інших бур протягом минулого місяця, але швидкість вітру є набагато вищою, що розповсюджує непогоду на більшу частину території.
Як повідомлялося, за останній місяць Китай щонайменше двічі накривали піщані бурі, одна з яких була найсильнішою за останні десять років.
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15 04 2021 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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