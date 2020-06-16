Пекін знову вводить карантин через спалах COVID-19
Про це заявив речник місцевої влади Сю Хеян, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "The Guardian".
"Епідемічна ситуація у столиці надзвичайно складна. Нині маємо запроваджувати суворі заходи для зупинки поширення COVID-19", - сказав він.
Так, у понеділок вночі частину міста перекрили парканами та встановили пропускні пункти, аби люди не змогли залишити столицю КНР.
Також у Пекіні закрили всі розважальні й спортивні площадки у приміщеннях.
У місті вже зареєстровано 106 випадків коронавірусу, з яких 27 встановлені у вівторок.
Вважається, що другий спалах COVID-19, ймовірно, розпочався на ринку оптової їжі на південному заході Пекіна.
Загалом у КНР зафіксовано 83 221 випадок COVID-19, з них - 4 634 людини померли, 78 377 осіб одужали.
Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання понад 4,2 мільйона людей.
Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 16 червня зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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