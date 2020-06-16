В Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 507 251 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1455 випадків;
Волинська область - 1499 випадків;
Дніпропетровська область - 1004 випадки;
Донецька область - 338 випадків;
Житомирська область - 1101 випадок;
Закарпатська область - 1726 випадків;
Запорізька область - 531 випадок;
Івано-Франківська область - 1809 випадків;
Кіровоградська область - 590 випадків;
м. Київ - 3985 випадків;
Київська область - 2049 випадків;
Львівська область - 3072 випадки;
Луганська область - 60 випадків;
Миколаївська область - 321 випадок;
Одеська область - 1133 випадки;
Полтавська область - 279 випадків;
Рівненська область - 2473 випадки;
Сумська область - 228 випадків;
Тернопільська область - 1483 випадки;
Харківська область - 1595 випадків;
Херсонська область - 183 випадки;
Хмельницька область - 560 випадків;
Чернівецька область - 4013 випадків;
Черкаська область - 562 випадки;
Чернігівська область - 427 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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