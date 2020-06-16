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В Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 666 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 16 червня (станом на 9:00) в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 507 251 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1455 випадків;

Волинська область - 1499 випадків;

Дніпропетровська область - 1004 випадки; 

Донецька область - 338 випадків;

Житомирська область - 1101 випадок;

Закарпатська область - 1726 випадків;

Запорізька область - 531 випадок;

Івано-Франківська область - 1809 випадків;

Кіровоградська область - 590 випадків;

м. Київ - 3985 випадків;

Київська область - 2049 випадків;

Львівська область - 3072 випадки; 

Луганська область - 60 випадків;

Миколаївська область - 321 випадок;

Одеська область - 1133 випадки;

Полтавська область - 279 випадків;

Рівненська область - 2473 випадки;

Сумська область - 228 випадків;

Тернопільська область - 1483 випадки;

Харківська область - 1595 випадків;

Херсонська область - 183 випадки;

Хмельницька область - 560 випадків;

Чернівецька область - 4013 випадків;

Черкаська область - 562 випадки;

Чернігівська область - 427 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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16 06 2020 09:34
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