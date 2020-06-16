В Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 666 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 16 червня (станом на 9:00) в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 507 251 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1455 випадків; Волинська область - 1499 випадків; Дніпропетровська область - 1004 випадки; Донецька область - 338 випадків; Житомирська область - 1101 випадок; Закарпатська область - 1726 випадків; Запорізька область - 531 випадок; Івано-Франківська область - 1809 випадків; Кіровоградська область - 590 випадків; м. Київ - 3985 випадків; Київська область - 2049 випадків; Львівська область - 3072 випадки; Луганська область - 60 випадків; Миколаївська область - 321 випадок; Одеська область - 1133 випадки; Полтавська область - 279 випадків; Рівненська область - 2473 випадки; Сумська область - 228 випадків; Тернопільська область - 1483 випадки; Харківська область - 1595 випадків; Херсонська область - 183 випадки; Хмельницька область - 560 випадків; Чернівецька область - 4013 випадків; Черкаська область - 562 випадки; Чернігівська область - 427 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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