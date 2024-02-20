Пелосі припускає, що путін має "фінансову" владу над Трампом – ЗМІ
Про це повідомляє щотижневий американський журнал Newsweek.
"Ви запитуєте себе, що такого має путін на Дональда Трампа, що він завжди повинен бути винен йому, своєму приятелю... у підлості?.. Я не знаю, що він має при собі, але думаю, що це, ймовірно, фінанси. Я думаю, що це, ймовірно, фінанси, або щось фінансове, що він має при собі, або щось, що він очікує отримати", - розповіла Пелосі.
В той же час, екс прес-секретар Білого дому в адміністрації Байдена і ведуча MSNBC Джен Псакі сказала Пелосі, що була вражена тим, що Трампу знадобилося три дні, щоб прокоментувати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. До того ж Трамп не засудив російського лідера.
Пелосі також вважає , що заява трампа "нижче людської гідності" і має позбавити його права балотуватися на будь-яку посаду, а тим більше на пост президента США.
За словами самого Трампа, смерть Навального у виправній колонії змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні.
"Це повільне, неухильне прогресування, з шахрайськими, радикальними лівими політиками, прокурорами і суддями, які ведуть нас по шляху до знищення", – сказав колишній президент США.
Трамп часто критикував НАТО і його коментарі 10 лютого викликали занепокоєння щодо ролі США в Альянсі, якщо республіканець стане главою США.
Трамп в одному дописі пов’язав Навального із заявою, що Америка – "нація-невдаха".