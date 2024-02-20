Пелосі припускає, що путін має "фінансову" владу над Трампом – ЗМІ

Екс спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що останні коментарі Трампа про росію показують, що путін має певний фінансовий вплив на лідера республіканських праймеріз.

Про це повідомляє щотижневий американський журнал Newsweek.

"Ви запитуєте себе, що такого має путін на Дональда Трампа, що він завжди повинен бути винен йому, своєму приятелю... у підлості?.. Я не знаю, що він має при собі, але думаю, що це, ймовірно, фінанси. Я думаю, що це, ймовірно, фінанси, або щось фінансове, що він має при собі, або щось, що він очікує отримати", - розповіла Пелосі.

В той же час, екс прес-секретар Білого дому в адміністрації Байдена і ведуча MSNBC Джен Псакі сказала Пелосі, що була вражена тим, що Трампу знадобилося три дні, щоб прокоментувати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. До того ж Трамп не засудив російського лідера.

Пелосі також вважає , що заява трампа "нижче людської гідності" і має позбавити його права балотуватися на будь-яку посаду, а тим більше на пост президента США.

За словами самого Трампа, смерть Навального у виправній колонії змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні.

"Це повільне, неухильне прогресування, з шахрайськими, радикальними лівими політиками, прокурорами і суддями, які ведуть нас по шляху до знищення", – сказав колишній президент США.

Трамп часто критикував НАТО і його коментарі 10 лютого викликали занепокоєння щодо ролі США в Альянсі, якщо республіканець стане главою США.

Трамп в одному дописі пов’язав Навального із заявою, що Америка – "нація-невдаха".