Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пелосі припускає, що путін має "фінансову" владу над Трампом – ЗМІ

20 лютого 2024, 20:24
Пелосі припускає, що путін має
Фото: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV
Екс спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що останні коментарі Трампа про росію показують, що путін має певний фінансовий вплив на лідера республіканських праймеріз.

Про це повідомляє щотижневий американський журнал Newsweek.

"Ви запитуєте себе, що такого має путін на Дональда Трампа, що він завжди повинен бути винен йому, своєму приятелю... у підлості?.. Я не знаю, що він має при собі, але думаю, що це, ймовірно, фінанси. Я думаю, що це, ймовірно, фінанси, або щось фінансове, що він має при собі, або щось, що він очікує отримати", - розповіла Пелосі.

В той же час, екс прес-секретар Білого дому в адміністрації Байдена і ведуча MSNBC Джен Псакі сказала Пелосі, що була вражена тим, що Трампу знадобилося три дні, щоб прокоментувати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. До того ж Трамп не засудив російського лідера.

Пелосі також вважає , що заява трампа "нижче людської гідності" і має позбавити його права балотуватися на будь-яку посаду, а тим більше на пост президента США.

За словами самого Трампа, смерть Навального у виправній колонії змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні.

"Це повільне, неухильне прогресування, з шахрайськими, радикальними лівими політиками, прокурорами і суддями, які ведуть нас по шляху до знищення", – сказав колишній президент США.

Трамп часто критикував НАТО і його коментарі 10 лютого викликали занепокоєння щодо ролі США в Альянсі, якщо республіканець стане главою США. 

Трамп в одному дописі пов’язав Навального із заявою, що Америка – "нація-невдаха".

 

ПутінТрампПелосі

Останні матеріали

Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється