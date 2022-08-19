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Пенсіонер, який з рушниці збив літак рф, отримав медаль

Український пенсіонер, який знищив російський винищувач Су-34 у березні, отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону".
Пенсіонер, який з рушниці збив літак рф, отримав медаль Джерело: obozrevatel.com

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"У березні пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь по ворожому винищувачу Су-34, який обстрілював Чернігів. Літак впав, а наш герой отримав медаль "За сприяння охороні державного кордону", - зазначили у відомстві.

Як трофей він узяв собі на згадку шматок від літака. Крім того, чоловік допомагав українським військовим та жителям міста, коли точилися бої за місто. Так, він ховав у підвалі від російських бомбардувань цілу родину. За його словами, він і зараз пішов би в армію, якби дозволив вік.

Раніше повідомлялось,що хлопчик зі США заробив $25 тисяч і передав їх на допомогу дітям з України.

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19 08 2022 12:51
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