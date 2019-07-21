Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пенсіонерка відчитала Разумкова на виборчій дільниці: "Ви підігруєте Путіну", - ВІДЕО

У відповідь лідер партії "Слуга народу" заявив, що "підіграє тільки інтересам держави"
Під час голосування на дострокових виборах до Верховної Ради у лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова виникла суперечка з літньою жінкою.
Пенсіонерка відчитала Разумкова на виборчій дільниці: "Ви підігруєте Путіну", - ВІДЕО Фото:скріншот

Пенсіонерка підійшла до Разумкова і заявила, що "Слуга народу" підіграє Росії у своїй політиці, повідомляє LB.ua.

"Ви підігруєте Путіну! Особливо ви! Ви на тих виборах зіграли дуже важливу роль!", - сказала жінка.

У відповідь на це Разумков відповів, що його політсила "підіграє тільки інтересам держави" і він сподівається, що і в цей раз йому теж вдасться зіграти важливу роль.

"Політика - це не гра! А ви граєте!", - додала жінка.

Нагадаємо, що станом на 16 годину 21 липня явка на позачергових виборах до Верховної ради склала 36,21%.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2019 19:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.