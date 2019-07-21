ПОЛІТИКА НОВИНИПід час голосування на дострокових виборах до Верховної Ради у лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова виникла суперечка з літньою жінкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсіонерка відчитала Разумкова на виборчій дільниці: "Ви підігруєте Путіну", - ВІДЕО
У відповідь лідер партії "Слуга народу" заявив, що "підіграє тільки інтересам держави"
Фото:скріншот
Пенсіонерка підійшла до Разумкова і заявила, що "Слуга народу" підіграє Росії у своїй політиці, повідомляє LB.ua.
"Ви підігруєте Путіну! Особливо ви! Ви на тих виборах зіграли дуже важливу роль!", - сказала жінка.
У відповідь на це Разумков відповів, що його політсила "підіграє тільки інтересам держави" і він сподівається, що і в цей раз йому теж вдасться зіграти важливу роль.
"Політика - це не гра! А ви граєте!", - додала жінка.
Нагадаємо, що станом на 16 годину 21 липня явка на позачергових виборах до Верховної ради склала 36,21%.
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