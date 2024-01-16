Пентагон оголосив дату 18-го "Рамштайну"
Про це Міністерство оборони США написало на сайті.
Сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін провів телефону розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на фронті та майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке буде в наступний вівторок.
В Міноборони США зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.
"Остін повторив, що США і коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Сторони пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали в Пентагоні.
Останнє засідання відбулось в кінці листопада - тоді розпочалась "Рамштайн-17".