Сьогодні розпочнеться "Рамштайн-17": чого очікувати

Під час в онлайн-зустрічі мають обговорити посилення української протиповітряної оборони і нагальні потреби на фронті.

Захід заплановано в онлайн-форматі, проте деякі з найвпливовіші міністри оборони прибули до Києва особисто: глава Пентагону Ллойда Остіна і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Але більшість країн-учасників Рамштайну, попри візити Пісторіуса й Остіна до України, виступатимуть у відеоформаті онлайн.

Наразі невідомий точний час початку Рамштайну. Захід може тривати кілька годин.

Нагадаємо, що два дні тому очільник Пентагону прибув до Києва.

А вчора приїхав глава Міноборони Німеччини на зустрічі з Умєровим та Зеленським.