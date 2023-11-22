Сьогодні розпочнеться "Рамштайн-17": чого очікувати
Захід заплановано в онлайн-форматі, проте деякі з найвпливовіші міністри оборони прибули до Києва особисто: глава Пентагону Ллойда Остіна і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Але більшість країн-учасників Рамштайну, попри візити Пісторіуса й Остіна до України, виступатимуть у відеоформаті онлайн.
Наразі невідомий точний час початку Рамштайну. Захід може тривати кілька годин.
Нагадаємо, що два дні тому очільник Пентагону прибув до Києва.
А вчора приїхав глава Міноборони Німеччини на зустрічі з Умєровим та Зеленським.