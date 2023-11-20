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Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським

20 листопада 2023, 16:45
Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Очільник Міноборони США розповів про зустріч з українським лідером.

Міністр оборони США Ллойд Остін в Україні  зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський чиновник вже назвав мету зустрічі з українським лідером у   X (Twitter).

"Я мав честь зустрітися з президентом Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", - зазначається у повідомленні.

Очільник Пентагону від імені адміністрації президента США Джо Байдена запевнив українських чиновників у тому, що американська допомога продовжуватиметься, попри зростання опору республіканців у Конгресі, пише The Washington Рost.

Варто зазначити, що це вже другий візит Остіна в Україну після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю.

Нагадаємо, що 20 листопада стало відомо, що Ллойд Остін прибув до Києва, щоб зустрітися з лідерами українців. Очільника Міноборони Штатів у Києві на залізничному вокзалі зустріла американський посол в Україні Бріджит Брінк.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що чиновник хоче обговорити з українськими лідерами, зокрема, забезпечення наших військ під час зимового періоду.

 

Остінвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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