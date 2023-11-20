Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським

Очільник Міноборони США розповів про зустріч з українським лідером.

Міністр оборони США Ллойд Остін в Україні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський чиновник вже назвав мету зустрічі з українським лідером у X (Twitter).

"Я мав честь зустрітися з президентом Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", - зазначається у повідомленні.

Очільник Пентагону від імені адміністрації президента США Джо Байдена запевнив українських чиновників у тому, що американська допомога продовжуватиметься, попри зростання опору республіканців у Конгресі, пише The Washington Рost.

Варто зазначити, що це вже другий візит Остіна в Україну після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю.

Нагадаємо, що 20 листопада стало відомо, що Ллойд Остін прибув до Києва, щоб зустрітися з лідерами українців. Очільника Міноборони Штатів у Києві на залізничному вокзалі зустріла американський посол в Україні Бріджит Брінк.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що чиновник хоче обговорити з українськими лідерами, зокрема, забезпечення наших військ під час зимового періоду.