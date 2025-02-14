Пентагон: путін планує оголосити про "перемогу"

Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат переговорів.

Президент рф Володимир путін збирається оголосити про "перемогу" у війні з Україною.

Про це заявив новий глава Пентагону Піт Гегсет на пресконференції у Варшаві і опублікував в соцмережі X (Twitter).

"Що стосується Володимира путіна, то він збирається оголосити про "перемогу", незважаючи ні на що. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Володимира путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", – сказав міністр.

За словами Гегсета, за столом переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і путіним буде президент США Дональд Трамп.

"Не обов'язково довіряти комусь, щоб вести з ним переговори. Але, як казав Рональд Рейган, якщо ви не довіряєте, вам потрібно перевірити. І тому буде подальша перевірка, щоб гарантувати, що мир, про який би не йшлося в переговорах, буде міцним і довготривалим", – сказав американський політик.

Раніше Гегсет не виключив, що Україна може отримати ядерну зброю.