Пентагон стурбований швидким виснаженням запасів Tomahawk у війні з Іраном – WP

"Томагавки" цінуються частково тому, що здатні подолати відстань у понад 1 600 км, що виключає необхідність відправлення американських пілотів у повітряний простір ворога.

США вже випустили понад 850 "Томагавків" за чотири тижні війни проти Ірану. Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.

Про це повідомляє The Washington Post.

Пентагон публічно не називає кількість ракет, які є в його арсеналі, проте щороку виробляється лише кілька сотень одиниць.

Американські чиновники розповіли, що значна залежність від "Томагавків" у війні проти Ірану вимагатиме термінового обговорення питання, чи слід перенаправляти ці ракети з інших частин світу, включаючи Індо-Тихоокеанський регіон. Крім того, йдеться про узгодження виробництва більшої кількості цієї зброї.

Джерела WP зазначили, що Пентагон відстежує кількість використаних "Томагавків", приділяючи дедалі більше уваги тому, що означатиме швидкість застосування ракет не лише у війні з Іраном, а й для майбутніх військових операцій.

Один чиновник охарактеризував кількість цих ракет, що залишилися на Близькому Сході, як "тривожно низьку". Водночас інший зазначив, що Пентагон наближається до закінчення запасів "Томагавків".

Речник Пентагону Шон Парнелл не відповів на питання щодо кількості "Томагавків" - як витрачених, так і тих, що залишились на Близькому Сході.

Водночас він наголосив, що військові США "мають усе необхідне для виконання будь-якої місії в будь-який час і в будь-якому місці, обраному президентом, і в будь-які терміни".

Нагадаємо, перші шість днів війни з Іраном коштували Сполученим Штатам Америки щонайменше $11,3 млрд. Про це під час закритого брифінгу на Капітолійському пагорбі у вівторок представники Пентагону поінформували законодавців.