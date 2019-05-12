Перед "нормандським самітом" Зеленський попросив у голів церков про підтримку

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту в "нормандському форматі" зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України. У зустрічі взяли участь, зокрема, глави ПЦУ митрополит Епіфаній, УПЦ МП митрополит Онуфрій і УГКЦ архієпископ Святослав (Шевчук).

Про це інформує пресслужба глави держави, передає LB.ua.

Президент подякував за спільне звернення ієрархів до жителів тимчасово окупованих територій, а також за роботу, яку проводять святі отці для українців. У зв'язку з переговорами лідерів країн "нормандської четвірки" Володимир Зеленський закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

Глава держави акцентував на тому, що через три роки блокування зустрічі "нормандської четвірки" з'явилася можливість почати діалог. Володимир Зеленський підкреслив, що йому важливо почути поради. "Тоді буду відчувати, що всі ми разом", - сказав він.

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що моляться за мир в Україні, і побажали президенту сили, терпіння та Божого благословення на переговорах лідерів країн - учасниць "нормандського формату".

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу і Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Також вони висловили стурбованість щодо законопроєкту № 0931 про гармонізацію законодавства в сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для будівництва культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і вирішення проблем.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.