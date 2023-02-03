Передача Україні далекобійних снарядів від США може зайняти 9 місяців – Bloomberg

Сполучені Штати лише протягом дев'яти місяців можуть розпочати передачу Україні далекобійних боєприпасів. І це у тому разі, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги Києву від Вашингтона.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Як випливає з опису Bloomberg, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), що самонаводяться з дальністю ураження в 150 км.

"Як і інше озброєння, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник, що знається в цій сфері сказав, для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing", – пише видання.

Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

Зазначено, що GLSDB здатні бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.

Нагадаємо, Сполучені Штати відповіли на прохання президента Володимира Зеленського про надання ракет дальнього радіуса дії – бомб малого діаметру наземного базування GLSDB.