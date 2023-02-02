Україна отримає GLSDB навесні – Reuters

США погодилися їх надати в наступному пакеті допомоги, стверджує агентство.

Сполучені Штати відповіли на прохання президента Володимира Зеленського про надання ракет дальнього радіуса дії – бомб малого діаметру наземного базування GLSDB. Про це повідомляє агентство Reuters.

Україна отримає (якщо ця передача здійсниться) зброю з вдвічі більшою дальністю, ніж високоточні боєприпаси, які Сполучені Штати вже поставили для батарей HIMARS, і зможе вражати цілі, які були недосяжними упродовж тривалого часу війни.

Reuters пише, що ці ракети поки що не сумісні з HIMARS, як зазначалося раніш, але США нададуть Україні нові пускові установки для ракет, повідомили джерела. Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, GLSDB можуть бути поставлені вже навесні 2023 року.

Нагадаємо, GLSDB – це бомба малого діаметру з лазерним або GPS-наведенням, що скидалася з літака і широко використовувалася в Іраку і Афганістані. Завдяки крилам, що розгортаються в польоті, GLSDB маневрує, баражуючи до цілі, збільшуючи дальність і можливості для атаки.

Якщо вона буде включена, як очікується, до майбутнього пакету допомоги, то зробить досяжними всі російські лінії постачання на сході країни, а також частину окупованого росією Криму.

Агенство наголошує, що це змусить росію перемістити свої запаси ще далі від лінії фронту, що зробить її солдатів більш вразливими і значно ускладнить плани будь-якого нового наступу.

Том Карако, експерт з питань озброєнь і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначив у коментарі Reuters, що, хоча Україна виграла б від зброї ще більшої дальності, GLSDB є "дійсно важливим кроком, який дасть українцям більший радіус дії". Проте, за словами Карако, не виключено, що в майбутньому українці можуть отримати зброю ще більшої дальності.

Загалом, агентство повідомило іх посиланням на двох посадовців США, що Сполучені Штати готують Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів.

Очікується, що допомога, яку буде оголошено вже цього тижня, включатиме також допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Один із чиновників сказав, що частина пакету, який, як очікується, становитиме 1,725 ​​мільярда доларів, надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї в США. Саме з цього джерела планується профінансувати закупівлю GLSDB у Boeing.