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ПОЛІТИКА

Нова американська високоточна бомба великої дальності , як очікується, прибуде в Україну вже в середу – Politico

30 січня 2024, 21:19
Нова американська високоточна бомба великої дальності , як очікується, прибуде в Україну вже в середу – Politico
Фото з відкритих джерел
Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу, за словами американського чиновника і трьох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки (США) високоточні реактивні снаряди (бомби) малого діаметра наземного базування GLSDB виробництва компанії Boeing, анонсовані для Сил оборони ще минулого року.

Про це повідомляє  Politico.

Зазначається, що таке озброєння навіть ще не існує в інвентарі американської армії.

Як розповіли журналістам офіційний представник США та інші особи, знайомі з переговорами, Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, "прибуде на поле бою вже в середу",.

Україна має отримати першу партію таких креативних снарядів, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 150 км.

За словами американського чиновника, це дасть українським військовим "більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнить їхній арсенал далекобійного вогню".

Компанія Boeing (BA.N) вперше звернулася до Штатів із проханням про купівлю та відправку в Україну таких реактивних крилатих бомб (ракет) ще минулої осені.

У пресі в різні часи озвучувалися різні терміни, коли може відбутися передача GLSDB Силам оборони.

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда:

  • маса - 130 кг;
  • довжина - 1800 мм;
  • дальність ураження - близько 150 км;
  • маса бойової частини - 93 кг;
  • платформи для запуску - M270, HIMARS.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.

СШАбомбадопомога УкраїніGLSDB

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