Reuters видалило відео розмови путіна та Сі про довголіття

Державне телебачення Китаю (CCTV) відкликало законний дозвіл на використання відеоматеріалу, в якому російський диктатор владімір путін та лідер КНР Сі Цзіньпін обговорювали людське довголіття.

Про це повідомляє Reuters.

Міжнародне агентство поширило чотирихвилинне відео з діалогом путіна і Сі, зняте під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни. У записі, зробленому на відкритий мікрофон, лідери дискутували про сучасні медичні технології та перспективи продовження життя, зокрема до 150 років.

Матеріал був змонтований Reuters та розісланий понад тисячі міжнародних медіа, включно з провідними телеканалами й інформаційними агентствами. Аналогічні кліпи поширили й інші ЗМІ, що мають ліцензію CCTV.

Втім, уже в п’ятницю Reuters прибрало відео зі свого сайту та надіслало клієнтам наказ про його «знищення» після письмового звернення юристів китайського держТБ. У листі вказувалося, що агентство перевищило умови угоди, а також піддавалося критиці "редакційне втручання" у матеріал.

У заяві Reuters зазначається, що агентство відкликало відео через втрату законних підстав для його поширення.

Попри це, кадри з розмови Сі та путіна швидко розлетілися соцмережами та міжнародними телекомпаніями, набувши широкого розголосу.

Під час параду путін і Сі Цзіньпін говорили про прогрес у медицині, трансплантацію органів і можливість суттєвого збільшення тривалості життя. Поруч із ними перебував і лідер КНДР Кім Чен Ин.

"У минулому люди рідко доживали до 70 років. Але сьогодні кажуть, що у 70 ти все ще дитина", — заявив Сі.

путін додав, що розвиток медицини, зокрема трансплантація органів, може мати «соціальні, політичні та економічні наслідки» та дати людству шанс на довше життя.

Сі Цзіньпін погодився, зазначивши, що в цьому столітті люди потенційно можуть жити до 150 років.