Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg записав увімкнений мікрофон путіна, Сі і Кіма: про що говорили

03 вересня 2025, 16:47
Bloomberg записав увімкнений мікрофон путіна, Сі і Кіма: про що говорили
Фото: з вільних джерел
Лідери трьох країн обговорили безсмертя.

Лідери Китаю, росії та Північної Кореї Сі Цзіньпін, владімір путін і Кім Чен Ин під час неформальної розмови міркували про довголіття, органи, біотехнології та навіть безсмертя. 

Їхню розмову, за даними Bloomberg, було зафіксовано через нібито випадково невимкнений мікрофон.

Як повідомляє агентство, "приватна" розмова відбулася дорогою на площу Тяньаньмень у Пекіні під час святкових заходів з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

Сі Цзіньпін першим порушив тему: "Раніше люди рідко доживали до 70, а тепер у 70 ти ще дитина".

путін підхопив думку, заговоривши про трансплантацію:"Завдяки розвитку біотехнологій органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все довше. Безсмертя – це цілком реально".

Сі відповів не менш амбітно: "Прогнози такі, що в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років".

Кім Чен Ин у розмові участі майже не брав, однак у Bloomberg зазначають, що він уважно слухав співрозмовників.

Нагадаємо, всі троє очільників не визначили наступників і не мають наміру йти з влади найближчим часом:

  • Сі Цзіньпін скасував обмеження на два терміни й може залишатися при владі після 2027 року.

  • владімір путін після "обнулення" каденцій має право правити до 2036-го, коли йому буде 84.

  • Кім Чен Ин, наймолодший у тріо, має лише 41 рік і безстрокове правління.

Bloombergмікрофон

Останні матеріали

Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється