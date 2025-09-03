Лідери трьох країн обговорили безсмертя.

Лідери Китаю, росії та Північної Кореї Сі Цзіньпін, владімір путін і Кім Чен Ин під час неформальної розмови міркували про довголіття, органи, біотехнології та навіть безсмертя.

Їхню розмову, за даними Bloomberg, було зафіксовано через нібито випадково невимкнений мікрофон.

Як повідомляє агентство, "приватна" розмова відбулася дорогою на площу Тяньаньмень у Пекіні під час святкових заходів з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

Сі Цзіньпін першим порушив тему: "Раніше люди рідко доживали до 70, а тепер у 70 ти ще дитина".

путін підхопив думку, заговоривши про трансплантацію:"Завдяки розвитку біотехнологій органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все довше. Безсмертя – це цілком реально".

Сі відповів не менш амбітно: "Прогнози такі, що в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років".

Кім Чен Ин у розмові участі майже не брав, однак у Bloomberg зазначають, що він уважно слухав співрозмовників.

Нагадаємо, всі троє очільників не визначили наступників і не мають наміру йти з влади найближчим часом: