Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон

Є щонайменше дві обґрунтовані реакції на звинувачення, що група високопоставлених українських чиновників привласнила 100 мільйонів доларів із контрактів на ремонт і захист критичної енергетичної інфраструктури країни саме тоді, коли російські удари занурюють державу в темряву й холод. Одна реакція – впасти у відчай, інша – радіти. Друга, якою б дивною вона не здавалася, є логічнішою, пише Марк Чемпіон у Bloomberg.

На думку колумніста Bloomberg, ця ситуація дає відповідь на питання, заради чого українці взагалі воюють. Він нагадує, що війна почалася у 2014 році після того, як тодішній президент Віктор Янукович був усунутий масовими протестами проти масштабної корупції та залежності від Москви, яку вона породжувала. Корупція була тим клеєм, яким Кремль утримував сусідню країну під контролем із часу розпаду СРСР у 1991-му: проникав у її спецслужби, маніпулював її лідерами та розкладав її армію.

Це варто повторювати без кінця, зауважує Марк Чемпіон, що саме угода про торгівлю та асоціацію з ЄС, яка загрожувала всьому механізму російського поглинання країни, підштовхнула путіна зрештою вдатися до застосування сили. І путін добре знав свою людину. Він запропонував Януковичу 15 мільярдів доларів, щоб той відмовився від угоди з ЄС, що і спровокувало революцію на Майдані, коли лідер України погодився не підписувати угоду. Далі була втеча Януковича, анексія Криму росією, початок гібридної війни на сході України – і, нарешті, повномасштабне вторгнення.

Сприйняття корупції за країнами, де №1 – найменш корумпована

Джерело: Transparency International Corruption Perceptions Index

На думку Марка Чемпіона, не слід дивуватися, що бюрократичні структури, сформовані в умовах такої системної корупції, тепер знайшли способи заробляти гроші на війні. Так само не має дивувати, якщо в центрі цієї схеми виявиться російський слід.

За заявами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) такий зв'язок був: Андрій Деркач, який втік до Москви незабаром після вторгнення в лютому 2022 року, заочно отримав обвинувачення в державній зраді роком пізніше, а у 2024-му став сенатором російського парламенту. Зараз його офіс звинувачують у відмиванні викрадених грошей.

Марк Чемпіон вважає, що не стане несподіванкою і те, якщо передбачуваним організатором схеми виявиться бізнесмен із близького оточення чинного президента Тимур Міндіч, співвласник студії "Квартал", яку він заснував разом із Володимиром Зеленським. Саме ця студія зняла серіал "Слуга народу", сатиру про ендемічну політичну корупцію в Україні, що винесла Зеленського на вершину політики – життя наслідувало мистецтво. НАБУ провело обшуки у його помешканнях, після чого українські ЗМІ ідентифікували його як головну ціль провадження. За їх інформацією, він виїхав з країни незадовго до початку обшуків, пише Марк Чемпіон.

На його думку, російські пропагандисти, тролі, боти та їхні поплічники будуть у захваті. Мовляв, ось вам залізне підтвердження, що Україну не варто підтримувати, що будь-які гроші буде вкрадено, що попри гучні слова про демократію вона не краща за агресора. Заявка Києва на вступ до ЄС, здається, щойно відкотилася назад.

Але справжня несподіванка, як зазначає колумніст Bloomberg, якраз у тому, що змову з метою привласнити 100 мільйонів державних доларів, виділених на життєво важливі заходи із забезпечення електроенергією та опаленням, викрито. Ба більше: викриття здійснено офіційно, після 15-місячного розслідування діяльності державної атомної енергетичної компанії АТ "Енергоатом".

Марк Чемпіон нагадує іноземним читачам, що НАБУ та САП, які проводять спільне розслідування, є інституційно незалежними. Їх створили після протестів Майдану 2014 року під жорстким тиском США та ЄС. І це ті самі органи, які Зеленський у липні намагався обезголовити та підпорядкувати собі, коли просочилася інформація про поточні провадження. Миттєві вуличні протести, навіть під час війни, змусили президента відступити і дозволити продовжити розслідування. Президент, можливо, думав, що війна стримає людей від виходу на вулиці, зауважив колумніст, але цього не сталося.

Цього разу, наголошує Марк Чемпіон, Зеленський підтримав розслідування НАБУ і наказав урядовим органам співпрацювати. "Мають бути вироки", – заявив він у понеділок. У середу уряд оголосив про відсторонення міністра юстиції Германа Галущенка, який до липневої ротації в Кабміні курирував енергетику. В окремій справі, що виникла задовго до президентства Зеленського, лондонський суд у вівторок зобов’язав двох олігархів повернути українській державі 3 млрд доларів за шахрайство в їхньому Приватбанку, яке у 2016 році призвело до його націоналізації і вимушеного порятунку.

Ось чого насправді вимагає кандидатство до ЄС: не відсутності корупції, а підтримки урядом незалежної судової влади в боротьбі з нею, хай куди б це не привело, наголошує автор.

Прокурори не стверджували, що Зеленський або інші високопосадовці з його оточення могли бути причетні до афери з "Енергоатомом" або до інших справ, про які натякнуло НАБУ. Але це може змінитися, вважає Марк Чемпіон. Відомства кажуть, що зібрали 1000 годин прослуханих розмов, тож можна очікувати нових викриттів і потрясінь.

Втім, Марк Чемпіон стверджує, що може назвати кілька відомих країн НАТО та ЄС, уряди яких або змогли підпорядкувати собі суди і слідчих, покликаних викривати їхню корупцію, або намагалися дискредитувати суддів і заарештовувати прокурорів за виконання обов’язків.

Колумніст Bloomberg вважає, що Зеленський не зміг зупинити НАБУ, оскільки система стримувань і противаг української демократії тримається не стільки на її основних інституціях, скільки на певності її лідерів, заснованій на неодноразовому досвіді, що варто лише спробувати сфальсифікувати вибори або скасувати важко здобуті досягнення, як-от створення по-справжньому незалежних правоохоронних органів, українці вийдуть на вулиці мільйонами.

Це не ідеальна модель конституційного ладу, яку суспільство добровільно обрало б чи яку варто наслідувати. Це вираз глибокої недовіри до держави, і це хаотично, вибухонебезпечно та неефективно. Але це українська реальність: вона стримує тиранію і, принаймні зараз, працює, завершує колонку Марк Чемпіон.

Джерело: Bloomberg