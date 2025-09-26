росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон ділиться своїми спостереженнями, враженнями і міркуваннями про те, що відбувається в Молдові напередодні парламентських виборів, які відбудуться вже цієї неділі. Він розповідає, як росія намагається затягти країну у вир безкомпромісної боротьби, щоби не допустити її вступу до ЄС і вкрасти майбутнє. Тож тільки голосування може вирішити, чи не запізно вже для Європи щось робити у цій країні, підсумовує автор.

Колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску знову і знову повторював ту саму тезу, поки Марк Чемпіон протягом дня минулого тижня стежив за його кампанією за мандат на недільних парламентських виборах. "Я знаю, ми завжди говоримо, що ваш голос важливий, але цього разу це справді так: ваш найкращий і, ймовірно, єдиний шанс приєднатися до Європейського Союзу залежить від цього", – цитує Ніка Попеску Марк Чемпіон у колонці для Bloomberg.

Чого Попеску не казав, та й навіщо це вихователькам дитсадків, будівельникам та іншим, до кого він звертався, це те, що йдеться також про випробування здатності ЄС діяти геополітично. З цієї ж причини неділя може стати для Євросоюзу останнім шансом стабілізувати цю частину свого східного кордону перед дедалі більш руйнівною росією. І якщо йому не вдасться зробити це тут, важко повірити, що Європа впорається в Україні, яка залишиться майже з усіх боків оточеною недружніми державами. Саме тому це голосування має таке велике значення і для москви.

Попеску переконаний, що Молдова має реальний шанс завершити переговори про вступ до ЄС разом з Албанією та Чорногорією до кінця 2028 року, після чого стане повноправним членом Союзу. Європейська комісія підтримує такий сценарій, тож, імовірно, він має рацію. Але це можливо лише за умови, наголошує Марк Чемпіон, що партія Попеску "Дія і солідарність" збереже більшість у законодавчому органі. Без неї проштовхнути через парламент 170 000 сторінок єврозаконів за три роки майже нереально. Саме тому уряд вважає, що за останній рік росія витратила на спроби вплинути на вибори в Молдові більше, ніж за попередні 30 років.

Відстежувати й протидіяти цим зусиллям набагато складніше, адже значна частина кампанії тепер ведеться у соцмрежах. Автор хоче вірити, що посольства європейських країн відряджають до Молдови фахівців, які розуміються на технологіях, аби спостерігати й вчитися, бо підтримка демократії в епоху ботів TikTok – це проблема, яка незабаром постане перед усіма. Це не навчання і не розіграш, наголошує Марк Чемпіон. За його словами, наступні вибори відбуватимуться здебільшого у соцмережах, і росія буде не єдиним гравцем, що шукатиме переваги.

Опитування стабільно показують: переважна більшість молдован хоче приєднатися до ЄС, але вони також свідчать, що недільне голосування надто рівне, щоб робити прогноз. У понеділок президентка Мая Санду у зверненні до нації забила на сполох, попередивши про наслідки, якщо до влади прийдуть проросійські лідери (дехто з них тактично перепозиціонували себе як проєвропейські). Вона переконує, що країна перетвориться на "пусковий майданчик" для дестабілізаційних зусиль москви, передусім в Україні. Не треба багато уяви, щоб побачити цілі "туристичні" рейси, які транзитом через аеропорт Кишинева прямують до Одеси – за годину дороги від кордону, у тилу українських військ. Усе, що для цього потрібно, – уряд, який не захоче їх зупинити.

Ці попередження, звісно, вигідні й самій владі. Партія "Дія і солідарність" (PAS) розчарувала багатьох. Обіцяні кроки з очищення судової системи та викорінення корупції лише почалися. Великі надії, що з 2021 року партія забезпечить краще життя, обернулися стагнацією зростання та інфляційною кризою вартості життя. Обшуки в офісах опозиції як відповідь на російське втручання надто схожі на політично вмотивовані рейди проти опонентів за попередніх режимів.

Опозиція тим часом роздає ілюзорні приманки: від безплатних авто для ветеранів і багатодітних родин до $12 000 за кожного новонародженого та повернення дешевої російської енергії. Жодне із цього не здійсненне (нема зайвих грошей і не існує робочого порожнього трубопроводу для імпорту російського газу). Та, як можна побачити і на Заході, коли люди розлючені, факти не перемагають. Перемагають популісти, наголошує Марк Чемпіон.

Реальність у тому, що з огляду на масштаб зовнішніх шоків, які накрили Молдову з моменту першої перемоги Санду у 2019-му, це маленьке диво, що партія взагалі має шанси, а економіка не в гіршому стані. Згадайте COVID, велику війну за сусіднім кордоном, втрату головного торговельного маршруту через Одесу та енергетичну кризу, від якої проблеми урядів у значно заможніших країнах тьмяніють. "Покажіть мені когось, хто впорався б краще", – цитує автор Попеску.

І це ще без урахування російського втручання. Заяви уряду під керівництвом PAS задокументовані низкою незалежних розслідувань, зокрема журналіста Bloomberg News Альберто Нарделлі. Він оприлюднив план підриву PAS, написаний у кремлі.

Наталія Захареску була серед журналістів під прикриттям кишинівської газети Ziarul de Garda, які напередодні торішніх президентських виборів зафіксували, як агітатори, оплачувані втікачем-олігархом та політиком Іланом Шором (засудженим за центральну роль у банківському шахрайстві Молдови на $1 млрд у 2014 році), роздавали гроші для підкупу виборців. Щойно ця спроба провалилася, і Санду знову перемогла (завдяки величезній перевазі серед проєвропейської діаспори), на таємну агентку Захареску вийшли з пропозицією приєднатися до "фабрики тролів", створеної для повторної спроби, цього разу, щоб перемогти PAS на недільних парламентських виборах, розповідає колумніст Bloomberg.

Під час онлайн-тренінгу для тролів минулої зими, розповіла автору Захареску, інструктор пояснював їм, як впливати на "вашу" країну за допомогою двох інструментів: "грошей і страху". Гроші потекли рікою. Спершу Захареску платили з російського банку, згодом на криптогаманець. Компонент страху полягав у просуванні у Facebook і TikTok ідеї, що PAS нібито навчатиме в школах "ЛГБТК+ пропаганди, яку вимагає ЄС", і "втягне Молдову у війну України". Насправді партія не робила ні того, ні іншого.

Минулого тижня TikTok повідомив, що видалив 100 000 фейкових акаунтів, які діяли в Молдові з липня, а також 1,3 мільйона фейкових вподобайок і 1,6 мільйона фейкових підписників. Це звучить вражаюче, але на кожен видалений акаунт з'являються нові. Наздогнати це майже неможливо, констатує Марк Чемпіон.

У понеділок BBC опублікувала ще одне розслідування під прикриттям про фальшиве опитування громадської думки, яке, за її даними, організація Шора проводила лише серед заздалегідь відібраних противників PAS. Мета, як сказав один з організаторів, полягала в тому, щоб підготувати ґрунт для оскарження результатів виборів. А що потім? План кремля, який викрив Нарделлі, передбачав залучення тітушок для розпалювання післявиборчого насильства. У понеділок влада заявила, що заарештувала 74 громадян Молдови, яких підготували для цієї мети у таборі в Сербії.

Чи не запізно для Молдови? На це питання у Марка Чемпіона немає однозначної відповіді. Можливо, так, вважає він. Адже країна вирушила шляхом, який Польща проклала 1989 року, із затримкою на три десятиліття. ЄС також надто довго сприймав розширення як подарунок, який треба заслужити, а не як свій найпотужніший інструмент зовнішньої політики, наголошує колумніст Bloomberg.

Ця зміна вилилася у сотні мільйонів євро у вигляді кредитів і грантів на енергетику, реконструкцію шкіл, каналізаційні системи, дороги і дитячі майданчики по всій Молдові. І Європа, і росія вкладають гроші в Молдову, щоб досягти геополітичних цілей, але тут не повинно бути хибної рівноцінності чи вотебаутізму. Марк Чемпіон наголошує, що лише одна сторона будує, допомагає підтримувати освітлення і намагається запобігти поширенню війни. Інша сторона – корумпує і руйнує.

росії не потрібно, щоб її проксі перемогли в неділю, достатньо лише, щоб вони змогли уповільнити процес розгляду кандидатури Молдови в ЄС. "Спуск у пекло відбувається поступово", – сказав авторові Попеску. Час, корупція та розчарування зроблять решту, завершує колонку Марк Чемпіон.

Джерело: Bloomberg