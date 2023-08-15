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Передані Ізраїлем кілька тонн ліків прибули в Україну

15 серпня 2023, 20:28
Передані Ізраїлем кілька тонн ліків прибули в Україну
Фото: з вільного доступу
Ізраїль направив в Україну кілька тонн ліків і сьогодні їх передали в Київ.

Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав в Тelegram-каналі. 

"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - йдеться в дописі. 

Раніше Кулеба заявив, що Ізраїль збереже медичне страхування українців.
лікиІзраїльУкраїна

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