Передані Ізраїлем кілька тонн ліків прибули в Україну
15 серпня 2023, 20:28
Фото: з вільного доступу
Ізраїль направив в Україну кілька тонн ліків і сьогодні їх передали в Київ.
Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський написав в Тelegram-каналі.
"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб", - йдеться в дописі.Раніше Кулеба заявив, що Ізраїль збереже медичне страхування українців.