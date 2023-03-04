Переговори про вступ України до ЄС розпочнуться цьогоріч — голова Європарламенту
Про це Мецола заявила під час короткого спілкування із журналістами у Львові.
Передає Укрінформ.
"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. І це означає, я сподіваюся, вже цього року", - сказала президент ЄП.
Мецола вражена прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії, заявила Мецола.
На її думку, ЄС також має відповідати швидкості цього поступу.Сьогодні голова Європарламенту прибула до України та зустрілась із Зеленським.