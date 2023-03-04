Переговори про вступ України до ЄС розпочнуться цьогоріч — голова Європарламенту

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола сподівається, що переговори про членство України в Європейський союз розпочнуться вже в цьому році.

Про це Мецола заявила під час короткого спілкування із журналістами у Львові.

Передає Укрінформ.

"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. І це означає, я сподіваюся, вже цього року", - сказала президент ЄП.

Мецола вражена прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії, заявила Мецола.

На її думку, ЄС також має відповідати швидкості цього поступу.