Переговори щодо України: Спецпредставник Трампа назвав головну перешкоду

Посадовець вважає, що жодна сторона не отримає всього, чого прагне.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що найбільшою перешкодою на шляху до врегулювання російсько-української війни стане територіальне питання. За його словами, треба розрізняти фактичний та юридичний контроль над захопленими росією територіями: москва не планує залишати окуповані регіони, однак їхній юридичний статус як частини рф не буде визнаний міжнародною спільнотою.

Таку думку генерал висловив у етері телеканалу Fox News.

"Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", – зазначив Келлог.

Він підкреслив, що найскладнішою темою переговорів стануть території, оскільки контроль над ними залишається змішаним.

"Якщо поглянути на ситуацію, то росіяни повністю контролюють Луганську область, але не мають повного контролю над іншими регіонами – Донецькою, Запорізькою та Херсонською. Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки? І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Якщо Росія фізично окупує територію, вона звідти не піде. Але це не означає, що міжнародна спільнота визнає цю територію частиною росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", – пояснив Келлог.

Нагадаємо, Білий дім опублікував звіт про досягнуті на перемовинах із Україною домовленості.