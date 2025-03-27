Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Переговори щодо України: Спецпредставник Трампа назвав головну перешкоду

27 березня 2025, 07:56
Переговори щодо України: Спецпредставник Трампа назвав головну перешкоду
джерело x.com/generalkellogg
Посадовець вважає, що жодна сторона не отримає всього, чого прагне.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що найбільшою перешкодою на шляху до врегулювання російсько-української війни стане територіальне питання. За його словами, треба розрізняти фактичний та юридичний контроль над захопленими росією територіями: москва не планує залишати окуповані регіони, однак їхній юридичний статус як частини рф не буде визнаний міжнародною спільнотою.

Таку думку генерал висловив у етері телеканалу Fox News.

"Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", – зазначив Келлог.

Він підкреслив, що найскладнішою темою переговорів стануть території, оскільки контроль над ними залишається змішаним.

"Якщо поглянути на ситуацію, то росіяни повністю контролюють Луганську область, але не мають повного контролю над іншими регіонами – Донецькою, Запорізькою та Херсонською. Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки? І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Якщо Росія фізично окупує територію, вона звідти не піде. Але це не означає, що міжнародна спільнота визнає цю територію частиною росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", – пояснив Келлог.

Нагадаємо, Білий дім опублікував звіт про досягнуті на перемовинах із Україною домовленості.

СШАвійнапереговориросія окупантиКіт Келлог

Останні матеріали

путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Ходжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Ходжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти
Політика
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти "сатанинської" Європи – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 березня 2025, 12:39
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Технології
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2025, 02:35
росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється