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ПОЛІТИКА

Переговори США та ЄС щодо тарифів заходять у глухий кут – Вloomberg

12 липня 2025, 12:19
Переговори США та ЄС щодо тарифів заходять у глухий кут – Вloomberg
Фото: atn.ua
Важливим фактором, який може вплинути на результат переговорів, залишається позиція президента США Дональда Трампа.

Торговельна угода між США та ЄС стикається з опором через тарифи на аграрну продукцію та автомобілі, а ключове рішення залишилось за Трампом. Переговори тривають, але їх результат лишається непередбачуваним.

Про це повідомляє Вloomberg.

На сьогоднішній день як США, так і Євросоюз намагаються знайти компроміс для заключення великої тарифної угоди, однак ключові питання залишаються невирішеними.

Наприклад, ЄС наполягає на обмеженні тарифів на сільгоспекспорт до 10%, тоді як США наполягають на гнучкості в тарифній політиці і це стримує прогрес. Обидві сторони ніяк не можуть домовитися про умови, які дозволять досягти компромісу найближчими днями.

Крім того, політична невизначеність навколо позиції колишнього президента Дональда Трампа створює додаткові ризики для укладення угоди.

За інформацією джерел, близьких до переговорів, ЄС наполягає на запровадженні тарифу не вище 10% на експорт сільськогосподарської продукції до США.

Водночас виробники автомобілів у США пропонували механізм компенсацій, який би надавав їм пільги в обмін на інвестиції в американське виробництво. Проте Європа побоюється, що це може стимулювати перенесення виробництва через Атлантику, що підриває економічні інтереси блоку.

Переговорники обох сторін наразі фокусуються саме на розв’язанні суперечок щодо автомобільних тарифів, які залишаються головною перешкодою для укладення угоди.

Важливим фактором, який може вплинути на результат переговорів, залишається позиція президента США Дональда Трампа.

Джерела повідомляють, що він може зірвати домовленості, оскільки ще не висловив офіційної позиції щодо поточного стану переговорів і нових тарифів. Будь-які остаточні рішення залежатимуть від його ставлення, особливо враховуючи його попередні односторонні дії щодо тарифів на сталь і алюміній.

Варто зазначити, що Єврокомісія утримується від коментарів, поки переговори ще тривають, що свідчить про делікатність і непередбачуваність процесу.

Нагадаємо, ще у квітні цього року президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти майже всіх країн світу.

Але пізніше американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.

СШАДональд ТрампмитапереговориЄвросоюз

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