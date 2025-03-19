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Переговори у Саудівській Аравії 23 березня відбудуться без України

19 березня 2025, 19:08
Переговори у Саудівській Аравії 23 березня відбудуться без України
Фото: з відкритих джерел
Однак наразі всі чекають на результати телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Київ не планує брати участь у переговорах США ірРосії в Ер-Ріяді, які заплановані на 23 березня. 

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає The Guardian.

Радник сказав, що ці перемовини будуть двосторонніми між США і росією. 

Він зазначив, що потрібно почекати на результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа і українського Володимира Зеленського, аби дізнатися, коли відбудуться подальші переговори за участю України. 

"Головне - зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї телефонної розмови з путіним, і зробити з цього висновки", - сказав Подоляк. 

Під час сьогоднішньої телефонної розмови стало відомо, що Зеленський погодився припинити удари по енергетиці рф під час розмови з Трампом.

 

переговоривійна в Україні

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