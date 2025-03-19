Однак наразі всі чекають на результати телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Київ не планує брати участь у переговорах США ірРосії в Ер-Ріяді, які заплановані на 23 березня.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає The Guardian.

Радник сказав, що ці перемовини будуть двосторонніми між США і росією.

Він зазначив, що потрібно почекати на результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа і українського Володимира Зеленського, аби дізнатися, коли відбудуться подальші переговори за участю України.

"Головне - зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї телефонної розмови з путіним, і зробити з цього висновки", - сказав Подоляк.

Під час сьогоднішньої телефонної розмови стало відомо, що Зеленський погодився припинити удари по енергетиці рф під час розмови з Трампом.