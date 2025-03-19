Переговори у Саудівській Аравії 23 березня відбудуться без України
Київ не планує брати участь у переговорах США ірРосії в Ер-Ріяді, які заплановані на 23 березня.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає The Guardian.
Радник сказав, що ці перемовини будуть двосторонніми між США і росією.
Він зазначив, що потрібно почекати на результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа і українського Володимира Зеленського, аби дізнатися, коли відбудуться подальші переговори за участю України.
"Головне - зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї телефонної розмови з путіним, і зробити з цього висновки", - сказав Подоляк.
Під час сьогоднішньої телефонної розмови стало відомо, що Зеленський погодився припинити удари по енергетиці рф під час розмови з Трампом.