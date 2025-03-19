Зеленський погодився припинити удари по енергетиці рф під час розмови з Трампом

Також обидві сторони домовилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню.

Сьогодні, 19 березня, президент України Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Дональдом Трампом погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Особа, знайома з ситуацією, розказала це на умовах анонімності, оскільки інформація ще не була оприлюднена.

Зеленський передав це повідомлення Трампу під час телефонної розмови в середу, додавши, що обидві сторони домовилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню.

Трамп окремо зазначив, що розмова була "дуже хорошою" і що дискусії йдуть "за планом".

Розмова Зеленського і Трампа відбулася наступного дня після того, як президент рф Володимир путін заявив Трампу, що був би готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок, однак не погодився на повне припинення вогню, на якому наполягали США.

Раніше заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно написав в соцмережі X (Twitter), що відбувається зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті на телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським.