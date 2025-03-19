Розмова між лідерами США і України тривала приблизно годину.

Сьогодні, 19 березня, в Білому домі підтвердили початок телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Про це заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно написав в соцмережі X (Twitter).

"Що відбувається зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті на телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в дописі.

Пізніше президент США написав у власній соцмережі, що розмова пройшла дуже добре.

"Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом путіним з метою узгодження запитів і потреб росії і України. Ми знаходимось на правильному шляху, і я прошу Держсекретаря Рубіо і радніка з нацбезпеки Вольца дати точний опис обговорених питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом", - йдеться в дописі.

Крім того, Зеленський і Трамп погодили деталі режиму тиші на фронті, у небі та на морі.

Також президент США сказав, що він рішуче налаштований раз і назавжди врегулювати війну в Україні, натомість Зеленський запросив у США нові системи "Patriot", на що Трамп відповів, що перевірить, що є в наявності.

Президенти узгодили, що США продовжать передавати Україні розвідувальну інформацію оборонного характеру.