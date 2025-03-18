Трамп прокоментував розмову з путіним

Президенти домовилися про припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп вважає, що він провів хороші та продуктивні переговори з російським диктатором владіміром путіним. Сторони працюватимуть над повним припиненням вогню між Україною та рф.

Про це заявив Трамп в Truth Social.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом росії путіним була дуже гарною і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, розуміючи, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, над припиненням цієї жахливої війни між росією та Україною", - написав американський лідер.

Трамп додав, що обговорювали "багато елементів" угоди про мир, "включно з тим фактом, що гинуть тисячі солдатів, і обидва, президент путін і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося". "Цей процес зараз триває на повну силу, і сподіваюся, заради людства ми виконаємо цю роботу", - йдеться в повідомленні Трампа.

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору владіміру путіну. Їхні переговори тривали близько 2,5 години.

За підсумками переговорів стало відомо, що путін відкинув пропозицію Трампа про безумовне повне припинення вогню. Натомість диктатор погодився припинити тільки удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.