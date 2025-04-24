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ПОЛІТИКА

"Переговори" від путіна: пастка для Заходу і виклик для Зеленського – France24

24 квітня 2025, 11:36
з вільних джерел
Тим часом кремль показує себе миротворцем.

російський диктатор владімір путін змінив свою риторику та тепер виступає за початок прямих переговорів між Києвом та москвою.

Дослідник рф у Міжнародній групі з вивчення безпеки у Вероні Вілл Кінгстон-Кокс наголосив France24, що це справді перший раз від початку повномасштабного вторгнення, коли диктатор виступає з такими закликами. 

Та видання наголошує, що розворот російського президента не означає, що думка путіна про Зеленського змінилася. Диктатор стверджує, що готовий говорити з "київським режимом", а не з українськими урядом чи владою. Він спеціально робить такий семантичний вибір, аби вказати на те, що чинна влада в Україні не є легітимною, наголошує експерт з Лондонської школи економіки Джефф Гоун. путін може обміняти дрони-камікадзе на оливкову гілку, щоб задовольнити президента США Дональда Трампа, який пригрозив припинити миротворчі зусилля. 

Тим часом на фронті Україна сьогодні не в найкращому становищі, наголошує Гоун, адже російський наступ триває. рф прагне військової переваги та не буде відмовлятися від своїх цілей. До того ж москва вже неодноразово доводила, що не збирається дотримуватися до того, про що обіцяє. 

Втім, експерти вважають, що рф може справді бути націленою на діалог з Україною. Кінгстон-Кокс каже про це: "Вони хочуть отримати трохи контролю над ситуацією. Передача мирних (переговорів) тільки США може погано відбитися в більш консервативних або націоналістичних колах". 

Тим часом Стівен Голл, політолог з Університету Бата, не відкидає, що це може бути пасткою. Він нагадав, що президент України Володимира Зеленський поставив себе у скрутне становище, заборонивши окремим указом вести переговори з путіним, тож з його боку може бути значною поступкою "сидіти в одній кімнаті з російськими делегатами". 

"Якщо він продовжить говорити, що не сяде за стіл переговорів із росіянами, то Трампу буде досить легко сказати: ну, ви, хлопці, не хочете миру", — констатував Голл.

Сьогодні Зеленський наполягає на 30-денному припиненні вогню, відкидаючи натомість цілу низку пропозицій США. російські вимоги також не підходять Україні. Тому в результаті путін зможе сказати, що він хоча б спробував. Також не виключено, що рф не хоче бути назавжди державою-вигнанцем, наголошує Кінгстон-Кокс, додаючи, що "міжнародний порядок досить втомився від війни". 

"Якщо його вважають готовим до обговорення, то це все (показуха). Якщо Україна не буде вести переговори на умовах путіна, кремль зможе виставити себе миротворцем", — пише France24, додаючи, що мирні пропозиції диктатора розраховані не на Європу, а насамперед, окрім США, на Індію та Китай. 

війнаВладімір ПутінпереговориВолодимир Зеленський

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