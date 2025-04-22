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ПОЛІТИКА

Reuters: путін вперше з початку війни запропонував прямі переговори з Україною

22 квітня 2025, 10:10
Reuters: путін вперше з початку війни запропонував прямі переговори з Україною
з вільних джерел
ЗМІ пов'язують це з тиском з боку США, які пригрозилися вийти з перемовин.

російський диктатор владімір путін вперше за час повномасштабної війни рф проти України запропонував провести прямі переговори між Києвом та москвою, увагу на що звернули в агентстві Reuters.

Йдеться про мораторій на удари сторін по цивільній інфраструктурі одне одного. 

Журналісти наголошують, що причиною заяви російського диктатора міг бути тиск з боку США. Кількома днями раніше американці заявили, що можуть вийти з мирних перемовин, якщо в них не буде прогресу. 

Нашгадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що існують "дуже хороші" шанси, що Київ і москва можуть укласти певну "мирну угоду" вже цього тижня. 

війнаВладімір Путінпереговори

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