США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні

Голова держдепу попередив про ймовірний кінець дипломатичних зусиль США щодо України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо припинити війну в Україні шляхом переговорів неможливо, Сполученим Штатам потрібно припинити свої зусилля та рухатися далі.

"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, інакше ми будемо рухатися далі. Якщо наші зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, ми повідомимо президенту Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом", - сказав він журналістам перед відльотом із Парижа.

Про це пише CNN.

Він додав, що це не війна Сполучених штатів.

"Ми її не починали. Сполучені Штати допомагали Україні протягом останніх трьох років, і ми хочемо, щоб це закінчилося, але це не наша війна. Президент (Дональд Трамп) провів 87 днів на найвищому рівні цього уряду, неодноразово докладаючи зусиль, щоб завершити та припинити цю війну. Зараз ми досягли точки, коли нам потрібно вирішити та визначити, чи це взагалі можливо чи ні. Ось чому ми залучаємо обидві сторони", - сказав Рубіо.

Американський дипломат додав, що Дональд Трамп все ще зацікавлений у досягненні миру, але у США є багато інших пріоритетів у всьому світі. За його словами, адміністрації потрібні чіткі ознаки того, що угода може бути укладена.

Свою заяву Рубіо зробив після того, як разом зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом в четвер взяв участь у переговорах у Парижі з європейськими та українськими чиновниками щодо можливостей досягнення миру в Україні. CNN пише, що представники США подали свій план мирного врегулювання.

Відомо, що після зустрічі Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ росії Сєргєєм Лавровим і заявив йому про необхідність мирного врегулювання.