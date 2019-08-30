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Переговори з Росією про обмін полоненими тривають, - Офіс президента і СБУ

Журналістів просять не поширювати неперевірену інформацію
Переговори з Росією про обмін полоненими тривають.
Переговори з Росією про обмін полоненими тривають, - Офіс президента і СБУ Фото: afp.com

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Уже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений  посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - повідомила пресслужба Офісу президента у Facebook.

Зазначено, що коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах.

Служба безпеки також спростувала повідомлення ЗМІ про те, що в Україну повернулися захоплені Росією в Керченській протоці моряки.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів з обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго. Не поширюйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!", - написала прессекретарка СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Голова СБУ Іван Баканов упевнений у тому, що українські полонені, в тому числі український режисер Олег Сенцов, повернуться в Україну. Про це він повідомив "Українським Новинам".

"Вони обов'язково приїдуть", - сказав він, коментуючи повідомлення про те, що нібито Сенцов і інші українські полонені їдуть в Україну після обміну.

При цьому Баканов не уточнив, чи відбувся обмін полоненими.

Нагадаємо, напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз повідомив, що прибуття утримуваних у РФ політв'язнів очікують цієї п'ятниці, 30 серпня.

Останнім часом російські та українські ЗМІ активно обговорюють тему можливого обміну в'язнями між Україною і Росією. 21 серпня російські ЗМІ також повідомляли про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів, а в московському СІЗО "Лефортово" підтвердили, що політв'язнів Балуха, Карпюка, Клиха, Кольченка і Сущенка перевезли до них. Сьогодні також з'явилася інформація, що Сенцова теж перевезли в СІЗО Москви. Адвокат режисера цієї інформації не підтвердив. Однак мати Сенцова Людмила повідомила, що "Олег уперше за довгий час не подзвонив їй", хоча раніше завжди зв'язувався з нею наприкінці місяця.

Сьогодні ЗМІ повідомили про повернення до Києва захоплених полонених українських моряків. Вночі про початок процесу обміну також написав у фейсбуці генпрокурор Руслан Рябошапка.

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