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Сенцова перевезли в Москву, – РосЗМІ

Він вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча раніше завжди зв'язувався з нею в кінці місяця
Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олег Сенцова перевезли з колонії в Лабитнангі у московське Бутирське СІЗО.
Сенцова перевезли в Москву, – РосЗМІ Фото: detector.media

"Сенцова переправили з колонії в ЯМАО, де він відбував покарання, в Москву - в Бутирку", - інформує російський "Интерфакс" із посиланням на власні джерела. 

Водночас, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе не підтвердив і не спростував інформації.

"Не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може... Дзвінка немає. Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег в цей список не ввійшов. Сказали так, ось я чула так. Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій же колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшло (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист. Думаю, що таке. Він листівку послав. У перший раз за всі 5 років з поздоровленнями і сказав: "Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося". Ось це було написано", - повідомила матір Олега Сенцова - Людмила. 

Нагадаємо, що 28 серпня суд відпустив головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді, під особисте зобов’язання.

За даними ЗМІ, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Його немає в офіційних списках, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно. Співрозмовник УП у Генпрокуратурі повідомляє, що завдяки Вишинському може відбутися обмін Сенцова, Кольченка та Сущенка.

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