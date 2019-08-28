Суд відпустив на волю головреда "РИА Новости-Украина" Вишинського, - ОНОВЛЕНО
Таке рішення колегія суддів прийняла в середу.
Суд задовольнив скаргу захисту Вишинського і змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.
Вишинський зобов'язаний з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і утриматися від спілкування зі свідками своєї справи. Зобов'язання носити електронний браслет і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон не приймалося, інформують "Українські новини".
Судді перед винесенням рішення провели в дорадчій кімнаті не більш ніж 30 хвилин.
Оновлення. Вишинський увійде в список для обміну між РФ і Україною, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.
"Вишинський буде йти на обмін, тому було прийнято рішення про зміну йому запобіжного заходу. Процедура обміну поки що незрозуміла, оскільки немає вироку суду", - розповів співрозмовник агентства.
Наразі немає інформації, коли може відбутися обмін.
Сам Вишинський раніше заявляв, що "давно відмовився від обміну і своєї позиції не міняв".
Нагадаємо, що 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
Раніше, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
За даними слідства Вишинський щомісяця отримував 53 тисячі євро "для проведення підривної інформаційної діяльності". Гроші з Росії переводили не напряму Вишинському, а до Сербії, потім до України.
18 липня 2019-го в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що Україна пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова.
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