Переміщень ядерної зброї росії в Білорусь не зафіксовано

путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі.

Проте немає жодних фактів, які вказують на переміщення російської тактичної ядерної зброї з території росії на територію Білорусі.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram-каналі.

"Станом на 23.20 16.06.23 Беларускі Гаюн не має у своєму розпорядженні жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення ТЯЗ до Білорусі", - йдеться в дописі.

Спостерігачі Беларускі Гаюн додалои, що путін і Лукашенко зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї. Вони в березні заявили, що росія розмістить ТЯЗ в Білорусі до 1 липня цього року.

Вже в травні Лукашенко заявив, що переміщення ТЯЗ на територію Білорусі вже розпочалося і в першій декаді червня путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня.

Пізніше Лукашенко, який раніше заявив, що вже отримав ТЯЗ, сказав "не все одразу".

Спостерігачі припускають, що таким чином путін та Лукашенко хочуть ввести в оману захід, або ж у останнього немає реальної інформації щодо переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.

Зранку в ISW пояснили чим загрозлива передача Білорусі російської ядерної зброї.