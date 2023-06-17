Переміщень ядерної зброї росії в Білорусь не зафіксовано
Проте немає жодних фактів, які вказують на переміщення російської тактичної ядерної зброї з території росії на територію Білорусі.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram-каналі.
"Станом на 23.20 16.06.23 Беларускі Гаюн не має у своєму розпорядженні жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення ТЯЗ до Білорусі", - йдеться в дописі.
Спостерігачі Беларускі Гаюн додалои, що путін і Лукашенко зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї. Вони в березні заявили, що росія розмістить ТЯЗ в Білорусі до 1 липня цього року.
Вже в травні Лукашенко заявив, що переміщення ТЯЗ на територію Білорусі вже розпочалося і в першій декаді червня путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня.
Пізніше Лукашенко, який раніше заявив, що вже отримав ТЯЗ, сказав "не все одразу".
Спостерігачі припускають, що таким чином путін та Лукашенко хочуть ввести в оману захід, або ж у останнього немає реальної інформації щодо переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.
Зранку в ISW пояснили чим загрозлива передача Білорусі російської ядерної зброї.