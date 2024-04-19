Перемога росії над Україною матиме захмарну ціну для французів – прем'єр

Прем'єр-міністр Франції запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти росії.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід і далі підтримувати Україну.

Про це він сказав у інтерв’ю BFMTV.

Атталь дав інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти росії, і пояснив, чому це необхідно французам.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – сказав глава уряду Франції.

"Так, війна має свою ціну, але перемога росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", – додав французький прем’єр, згадавши, зокрема, продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 та розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні.