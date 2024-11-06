Перемога Трампа може нашкодити економіці Британії – Reuters

Постраждати може і світова економіка.

Економіка Великої Британії може скоротитися майже вдвічі, якщо Дональд Трамп стане новим президентом США і введе мита китайський імпорт на 60% і 10% на імпорт з інших країн.

Про це пише Національний інститут економічних і соціальних досліджень, пише Reuters.

Провідний британський аналітичний центр в звіті описує не найкращу картину економіки Сполученого Королівства за умови, якщо Трамп виграє вибори у Білий дім.

"Зростання економіки сповільниться до 1,1% у 2026 році", - пишуть аналітики.

Однак ситуація може бути гіршою, якщо США введуть тарифи, подібні до тих, які обіцяв Трамп.

Головний економіст NIESR Ахмет Кая вважає, що Банку Англії, ймовірно, доведеться підвищити процентні ставки, аби протистояти зростанню цін, спричиненому вищими митами США, також може зрости і інфляція на 2-3% протягом двох років.

Агентство додає, що Трамп назвав тарифи "найкрасивішим словом у світі" і заявив, що планує підвищити виробництво в США та заробити для бюджету країни трильйони доларів впродовж десяти років.

Поки не офіційно, але вже відомо, що Трамп стане 47 президентом США.