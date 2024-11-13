Перемога Трампа може стати подвійним ударом для економіки Угорщини – Reuters

Трамп може виконати свої передвиборчі обіцянки щодо тарифів проти Китаю і Європи.

Перемога республіканця Дональда Трампа на виборах президента США може бути політичним благом для угорського прем'єра Віктора Орбана, але з точки зору економіки, Трамп — це погана новина для Угорщини, оскільки його повернення до Білого дому збільшує ризики інфляції через слабкий форинт і зниження виробництва через можливі тарифи проти європейського автомобільного сектору.

Про це пише Reuters.

Оскільки форинт і без того був на межі падіння після останнього зниження ставки угорським центральним банком у вересні, перемога Трампа у США призвела до того, що форинт упав до рівнів, які востаннє спостерігалися у 2022 році, коли банк почав екстрене підвищення ставок.

Деякі стратеги й керівники фондів кажуть, що це може бути лише попередньою ознакою потенційного ще більшого падіння, якщо Трамп виконає свої передвиборчі обіцянки щодо вищих тарифів проти Китаю і Європи.

"Перемога Трампа на виборах додає нових ризиків для Угорщини", - заявив аналітик Ninety One Роджер Марк, додавши, однак, що “рух” форинта після виборів у США був “кращим, ніж очікувалося", попри початкові падіння.

Аналітик припустив, що оскільки Угорщина — це відкрита економіка, тісно пов'язана з європейським автомобільним сектором, то форинт може опинитися під новим тиском.

Єврокомісія вже почала моделювати вплив на ЄС загалом і на ті країни, які, ймовірно, постраждають найбільше від потенційних тарифів Трампа. До таких країн можуть належати, зокрема, великий виробник автомобілів Німеччина та Італія — другий за величиною експортер ЄС до Сполучених Штатів.

Центральна Європа має глибокі торговельні зв'язки з Німеччиною та її автомобільним сектором: регіон відправляє від 20% до 30% свого експорту до найбільшої економіки ЄС, яка може постраждати від американських тарифів більше, ніж інші члени єврозони.

Зіштовхнувшись зі слабкою економікою, уряд угорського прем'єра неодноразово тиснув на центральний банк країни з вимогою різко знизити ставки, поки Орбан готується до виборів, які можуть бути дуже напруженими у 2026 році.

Міністр фінансів Міхалі Варга, який, імовірно, замінить критика Орбана Дьордя Матолчі на посаді голови національного банку Угорщини в березні наступного року, заявив, що питання інфляції має бути ключовим пріоритетом банку, але також потрібно співпрацювати з урядом щодо економічної політики.

Деякі інвестори занепокоєні тим, що орієнтована на Орбана більшість політиків може призвести до більш різкого зниження ставок для прискорення зростання напередодні виборів, що завдасть удару по форинту і розпалить інфляцію, яка минулого року сягнула найвищого рівня в ЄС - понад 25%

"Наступному голові (національного банку Угорщини - ред.) доведеться зробити вибір між зміцненням довіри та незалежності центрального банку, зосередившись на його основній меті - досягненні цінової стабільності, або піддатися дедалі більшому політичному тиску, щоб підтримати економічне зростання", - сказав Віктор Сабо з інвестиційної компанії Abrdn.

UniCredit вважає, що форинт залишатиметься під тиском через ризик американських тарифів, місцеву геополітику та слабкі економічні показники.

"Форинт залишається найбільш вразливою валютою Центральної та Східної Європи до ризиків, пов'язаних зі світовою торгівлею, на тлі орієнтації на автомобілебудування і високої залежності від китайських інвестицій", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, Орбан закликав переглянути допомогу Україні після перемоги Трампа.