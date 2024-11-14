Перемога Трампа змусила Сеул переосмислити зброю для України – Bloomberg

Південна Корея може змінити питання щодо політики відмови від відправки летальної допомоги Києву.

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спонукає Південну Корею переглянути можливість прямого постачання зброї в Україну і це рішення може вплинути на хід війни.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Президент Юн Сок Йоль має враховувати позицію новообраного президента США, адже він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву, повідомив чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки обговорення мають приватний характер і продовжуються.

Ще один урядовець повідомив, що Південна Корея також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн.

В матеріалі йдеться про те, що тепер Сеул навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

"Було б досить ніяково, якби Південна Корея, яка навіть не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп прийде в Білий дім і захоче вийти з конфлікту", - сказав професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі Кім Чжон.

Офіс президента заявив, що уряд розгляне можливі сценарії військової співпраці рф та Північної Кореї після розгортання військ Пхеньяном і ухвалить контрзаходи.

"Ми тісно координуватимемо дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі", - йдеться у заяві у відповідь на питання Bloomberg про останні плани Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.