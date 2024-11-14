Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перемога Трампа змусила Сеул переосмислити зброю для України – Bloomberg

14 листопада 2024, 09:35
Перемога Трампа змусила Сеул переосмислити зброю для України – Bloomberg
Південна Корея може змінити питання щодо політики відмови від відправки летальної допомоги Києву.

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спонукає Південну Корею переглянути можливість прямого постачання зброї в Україну і це рішення може вплинути на хід війни.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Президент Юн Сок Йоль має враховувати позицію новообраного президента США, адже він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву, повідомив чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки обговорення мають приватний характер і продовжуються.

Ще один урядовець повідомив, що Південна Корея також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн.

В матеріалі йдеться про те, що тепер Сеул навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

"Було б досить ніяково, якби Південна Корея, яка навіть не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп прийде в Білий дім і захоче вийти з конфлікту", - сказав професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі Кім Чжон.

Офіс президента заявив, що уряд розгляне можливі сценарії військової співпраці рф та Північної Кореї після розгортання військ Пхеньяном і ухвалить контрзаходи. 

"Ми тісно координуватимемо дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі", - йдеться у заяві у відповідь на питання Bloomberg про останні плани Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.

 
Південна Кореявійна в Україні

Останні матеріали

Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється