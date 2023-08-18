Перемога України означатиме повне вигнання росії з її території – Держдеп

В Державному департаменті США підтвердили позицію щодо перемоги України у війні.

Перемога настане, коли росія повністю забереться з України.

Як про це передає Укрінформ.

"Наступного тижня, 24 серпня, українці відзначатимуть 32-гу річницю проголошення незалежності. І це буде другий День незалежності від початку повномасштабного вторгнення росії", - заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

Він додав, що для народу України святкування цього року будуть гірко-солодкими, оскільки війна триває вже 18 місяців.

Окрім нещадних бомбардувань, росія систематично вдається до викрадення та депортації тисяч українських дітей, додав представник Держдепу.

За його словами, українці продовжують боронити свою країну, "надихаючи світ надзвичайною мужністю і відданістю свободі".

З цієї нагоди Пател нагадав слова президента Байдена про те, що перемога у війні означає цілковите вигнання Росії з України, і США підтримують зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й міцного миру.

"Україна є і залишатиметься незалежною суверенною демократичною і процвітаючою нацією. США разом з нашими союзниками й партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Таким чином, Україна зможе захистити себе від російської агресії та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів, коли для цього настане час", - сказав Пател.

Щодо майбутнього саміту G20, який відбудеться 9–10 вересня у Нью-Делі, заступник речника Держдепу розказав, що на ньому обговорюватимуться питання клімату, безпеки і, звичайно, незаконна й неспровокована війна росії проти України.

"Ми вітали б будь-яку країну, яка, по-перше, захоче зробити кроки для підтримки наших українських партнерів. І, по-друге, ми вітали б будь-яку країну, що доноситиме до Російської Федерації, наскільки важливо, аби вона взагалі залишила Україну й припинила спроби порушити її територіальну цілісність і суверенітет України", – підсумував заступник речника Держдепу.