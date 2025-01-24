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Перемовин росії зі США без України не буде – ОП

24 січня 2025, 18:19
Перемовин росії зі США без України не буде – ОП
путін пробує почати переговори з Вашингтоном без України.

Президент рф Володимир Путін хоче домовитися про долю Європи - без Європи, і говорити про Україну - без України. 

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі. 

"путін намагається просувати ідею переговорів зі США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - йдеться в дописі. 

Керівник Офісу Президента вважає, що так це не працює в сучасному світі.

Сьогодні, 24 січня, путін оголосив, що готовий зустрітися з Трампом.

 

переговоривійна в Україні

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