путін оголосив, що готовий зустрітися з Трампом

За його словами, міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, змусити Зеленського скасувати свій указ про заборону переговорів з рф.

Президент росії Володимир путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби "обговорити питання, які становлять інтерес для москви і Вашингтона".

Про це російський диктатор сказав в ефірі телеканалу "россия 24".

"Найімовірніше, дійсно, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно за всіма тими напрямами, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але насамперед це залежить від рішення і вибору чинної американської адміністрації", - сказав путін.

Він додав, що у нього з Трампом завжди були "ділові та прагматичні відносини", а кремл ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.

Війну, яку він розв'язав в Україні, президент рф вкотре назвав "кризою".

"Я не можу не погодитися з ним, що якби він був президентом, і в нього 2020 року не вкрали перемогу, то, можливо, і не було тієї кризи в Україні, яка виникла 2022 року", - сказав путін.

В контексті ймовірних переговорів про завершення війни глава рф також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів з росії.

Також він заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, змусити Зеленського скасувати свій указ.

В середу, 22 січня, Трамп закликав росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні.