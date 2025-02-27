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Перемовини Каллас і Рубіо неочікувано скасували – AP

27 лютого 2025, 11:12
Перемовини Каллас і Рубіо неочікувано скасували – AP
Фото: atn.ua
Неймовірніше, через посилення політичної напруженості між США та Європою.

Вчора між главою зовнішньополітичного відомства ЄС і безпекової політики Кайєю Каллас та держсекретарем США Марко Рубіо була запланована зустріч, але її раптово скасували через "проблеми з розкладом" на тлі посилення політичної напруженості між США та Європою.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Офіційні особи з обох сторін пояснили неможливість зустрічі через проблеми з графіком. 

Минулого місяця Каллас і Рубіо зустрічалися на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Проте європейські чиновники заявили, що ця ситуація стала для них несподіванкою, особливо вважаючи на те, що Каллас лише за два дні анонсувала ці переговори з Рубіо.

В понеділок вона заявила, що проведе переговори "з питань, які становлять інтерес для нас обох", а для ЄС це насамперед - війна росії проти України та трансатлантичні відносини.

"Очевидно, що заяви, які виходять від Сполучених Штатів, викликають у нас усіх занепокоєння", - сказала Каллас журналістам.

Каллас висловила сподівання, що відносини між ЄС і США продовжать функціонувати.

"Поки що в нас немає жодних ознак, що цього не станеться. Звичайно, це зміниться, це абсолютно ясно. Але ми не повинні викидати у вікно те, що добре працювало досі", - додала вона.

Американський чиновник повідомив, що запланована зустріч, яка ніколи не була вказана в публічному графіку Рубіо, була скасована через "неминучий конфлікт розкладів".

Скасування відбулося менш ніж за тиждень після того, як відділ планування політики Держдепартаменту розіслав внутрішню записку, в якій посадовим особам, які працюють з Європою, було доручено виділити два конкретних питання у взаємодії з європейськими колегами. Там також згадувалися попередні плани майбутньої зустрічі Рубіо з Каллас.

У меморандумі було окреслено два питання, що викликають занепокоєння: "Свобода слова і вільна опозиція" та "Міграція".

Тиждень тому у Європі розкритикували можливість угоди між США та рф без України. Тоді верховна представниця ЄС переконана, що будь-яка угода без участі України та Європ зазнає невдачі.

 

СШАЄвросоюз

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