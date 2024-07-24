Переможена росія буде такою ж небезпечною, як і переможна – The Telegraph

Новий начальник Генштабу правий щодо того, ро москва є довгостроковою загрозою, що б не сталося.

Проте наскільки небезпечною - залежить від нас

Про це пише британське видання The Telegraph.

В разі перемоги України кремль залишиться дуже небезпечним в довготривалій перспективі.

Газета наводить нещодавню промову нового начальника британського Генштабу генерала Ролі Вокера.

Він аргументуючи необхідність укріплення британської армії наголосив на тому, що рф все одно буде ворогом Британії і в майбутньому може повернутися такою ж небезпечною.

"Урок історії полягає в тому, що росіяни не забувають, і вони повернуться, щоб помститися… Кожного разу, коли ви думаєте, що росія впала, вони повертаються", – заявив Вокер.

The Telegraph пише, що новий командуючий є абсолютно правим.

"Всупереч тому, на що багато хто сподівався, особливо в Європі – не буде повернення до світу, яким він був до повномасштабного вторгнення Москви. Бо ця війна докорінно змінила російське суспільство: воно стало чимось більше схожим на фашистську державу, повністю оціпенілу, занурену в пропаганду і – що стосується Кремля – у стані війни з усім Заходом", – йдеться в матеріалі.

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