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Переможена росія буде такою ж небезпечною, як і переможна – The Telegraph

24 липня 2024, 21:42
Переможена росія буде такою ж небезпечною, як і переможна – The Telegraph
Фото: Reuters
Новий начальник Генштабу правий щодо того, ро москва є довгостроковою загрозою, що б не сталося.

Проте наскільки небезпечною - залежить від нас

Про це пише британське видання The Telegraph.

В разі перемоги України кремль залишиться дуже небезпечним в довготривалій перспективі. 

Газета наводить нещодавню промову нового начальника британського Генштабу генерала Ролі Вокера. 

Він аргументуючи необхідність укріплення британської армії наголосив на тому, що рф все одно буде ворогом Британії і в майбутньому може повернутися такою ж небезпечною. 

"Урок історії полягає в тому, що росіяни не забувають, і вони повернуться, щоб помститися… Кожного разу, коли ви думаєте, що росія впала, вони повертаються", – заявив Вокер.

The Telegraph пише, що новий командуючий є абсолютно правим.

"Всупереч тому, на що багато хто сподівався, особливо в Європі – не буде повернення до світу, яким він був до повномасштабного вторгнення Москви. Бо ця війна докорінно змінила російське суспільство: воно стало чимось більше схожим на фашистську державу, повністю оціпенілу, занурену в пропаганду і – що стосується Кремля – у стані війни з усім Заходом", – йдеться в матеріалі. 

Ми також повідомляли, що Британія і Німеччина об'єднують зусилля через побоювання, що Трамп кине Україну.

 

РосіянебезпекаРолі Вокер

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