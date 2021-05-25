Переможець Євробачення отримав негативний тест на наркотики

Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції

Давид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.

"Даміано пройшов тест і отримав негативний результат тесту на наркотики", - повідомляє NOS.

Зазначається, що соліст гурту Maneskin пройшов тестування вчора, щоб довести, що він не нюхав кокаїн в очікуванні результату конкурсу Євробачення-2021.

Як повідомлялося раніше, після фіналу Євробачення-2021 було оприлюднено відео із "Зеленої кімнати", де учасники конкурсу очікували результатів голосування. У якийсь момент Даміано, який сидів за столом разом з іншими учасниками гурту, нахилився до його поверхні. Через це фронтмена Maneskin запідозрили у тому, що він нюхав кокаїн. Даміано спростував це, заявивши, що збирав осколки скла від келиха, який розбив інший учасник гурту.

"Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції", - сказав тоді Даміано.