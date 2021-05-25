CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДавид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переможець Євробачення отримав негативний тест на наркотики
Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції
Фото: Укрінформ
"Даміано пройшов тест і отримав негативний результат тесту на наркотики", - повідомляє NOS.
Зазначається, що соліст гурту Maneskin пройшов тестування вчора, щоб довести, що він не нюхав кокаїн в очікуванні результату конкурсу Євробачення-2021.
Як повідомлялося раніше, після фіналу Євробачення-2021 було оприлюднено відео із "Зеленої кімнати", де учасники конкурсу очікували результатів голосування. У якийсь момент Даміано, який сидів за столом разом з іншими учасниками гурту, нахилився до його поверхні. Через це фронтмена Maneskin запідозрили у тому, що він нюхав кокаїн. Даміано спростував це, заявивши, що збирав осколки скла від келиха, який розбив інший учасник гурту.
"Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції", - сказав тоді Даміано.
Нагадаємо, що італійський гурт Maneskin переміг на Євробаченні з піснею Zitti e buoni, набравши 524 бали. Україна, яку представляв гурт Go_A, посіла п’яте місце.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 05 2021 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Жителі прифронтових Авдіївки й Торецька отримали гуманітарний вантаж від Латвії
- ФОТО Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС