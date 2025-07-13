Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перемир'я у Газі відкладено

13 липня 2025, 09:52
Перемир'я у Газі відкладено
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Хамас не прийняв запропоновані Ізраїлем карти виведення військ.

Початок  переговорів щодо припинення вогню у секторі Гази затримується через те, що Ізраїль та ісламське угруповання Хамас не можуть узгодити лінію відведення військ. 

Про це повідомило агенція Reuters.

Видання зазначає, що Хамас не прийняв запропоновані Ізраїлем карти виведення військ, які залишили б під ізраїльським контролем близько 40% території Гази, включно із південним районом міста Рафах і подальші території на півночі й сході Гази.

Два ізраїльських джерела Reuters сказав, що ісламське угруповання хоче, щоб Ізраїль відступив на лінії, які він займав під час попереднього перемир’я, перш ніж відновити свій наступ у березні. За словами співрозмовника, криза може бути вирішена за умови більш активного втручання США.

Крім того, Хамас давно вимагає угоди про припинення війни, перш ніж звільнити заручників, які залишилися; Ізраїль наполягає на тому, що припинить бойові дії тільки тоді, коли будуть звільнені всі заручники, проте Хамас буде ліквідований.

Раніше ми писали, що Хамас погодився звільнити десятьох ізраїльських заручників.

 

ХАМАСІзраїль

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється