Перемир'я у Газі відкладено

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Хамас не прийняв запропоновані Ізраїлем карти виведення військ.

Початок переговорів щодо припинення вогню у секторі Гази затримується через те, що Ізраїль та ісламське угруповання Хамас не можуть узгодити лінію відведення військ.

Про це повідомило агенція Reuters.

Видання зазначає, що Хамас не прийняв запропоновані Ізраїлем карти виведення військ, які залишили б під ізраїльським контролем близько 40% території Гази, включно із південним районом міста Рафах і подальші території на півночі й сході Гази.

Два ізраїльських джерела Reuters сказав, що ісламське угруповання хоче, щоб Ізраїль відступив на лінії, які він займав під час попереднього перемир’я, перш ніж відновити свій наступ у березні. За словами співрозмовника, криза може бути вирішена за умови більш активного втручання США.

Крім того, Хамас давно вимагає угоди про припинення війни, перш ніж звільнити заручників, які залишилися; Ізраїль наполягає на тому, що припинить бойові дії тільки тоді, коли будуть звільнені всі заручники, проте Хамас буде ліквідований.

Раніше ми писали, що Хамас погодився звільнити десятьох ізраїльських заручників.