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Переселенців звільнять від жорстких санкцій за несплату кредитів - підписано закон

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1646-ІХ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики, який Рада ухвалила 14 липня 2021 року.
Переселенців звільнять від жорстких санкцій за несплату кредитів - підписано закон Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Офіс президента, зазначає "Економічна правда".

"Цей документ сприятиме захисту осіб, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації на сході України та від тимчасової окупації АР Крим.

Закон передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання такими особами з числа ВПО зобов'язань за кредитними договорами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції", - пояснили в ОП.

При цьому, кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення від ВПО.

А відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника з числа внутрішньо переміщених осіб без його згоди забороняється.

"Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Положення документа стосуються кредитних договорів і договорів позики, укладених до 20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з АР Крим і Севастополя, та до 14 квітня 2014 року - для договорів з ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

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06 08 2021 15:26
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