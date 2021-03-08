НБУ: Обсяг проблемних кредитів скоротився на 25 мільярдів
Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише "Економічна правда".
Зазначається, що частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася за півріччя на 3.8 в. п., із 41% до 37,2%. Це є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.
Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Найкраща динаміка спостерігається в банків із іноземним капіталом. Частка NPL у банків із приватним українським капіталом вперше скоротилася до рівня нижче 12% і є найкращою серед усіх груп.
Державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 млрд грн, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.
Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним із структурних маяків програми співпраці України з МВФ.
Нагадаємо, що Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів
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