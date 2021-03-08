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НБУ: Обсяг проблемних кредитів скоротився на 25 мільярдів

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп
Обсяг проблемних кредитів в українських банках зменшився за січень-червень 2021 року на 25 мільярдів гривень.
НБУ: Обсяг проблемних кредитів скоротився на 25 мільярдів Суперкредит

Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише "Економічна правда".

Зазначається, що частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася за півріччя на 3.8 в. п., із 41% до 37,2%. Це є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Найкраща динаміка спостерігається в банків із іноземним капіталом. Частка NPL у банків із приватним українським капіталом вперше скоротилася до рівня нижче 12% і є найкращою серед усіх груп.

Державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 млрд грн, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.

Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним із структурних маяків програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, що Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів

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03 08 2021 10:48
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