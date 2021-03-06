Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів

У рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та іноземними фінансовими установами у 2022 - 2024 роках планується залучення кредитів (позик) на реалізацію проєктів економічного і соціального розвитку України в обсягах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн; 27,53 млрд грн відповідно

У три наступних роки Україна планує залучити 79,6 млрд грн кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) та іноземних держав на реалізацію проєктів економічного і соціального розвитку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в фінансово-економічному обґрунтуванні Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів.

"У рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та іноземними фінансовими установами у 2022 - 2024 роках планується залучення кредитів (позик) на реалізацію проєктів економічного і соціального розвитку України в обсягах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн; 27,53 млрд грн відповідно", - йдеться в обґрунтуванні.

Ці кредитні кошти планується спрямувати, зокрема, на модернізацію інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, електрогенеруючих потужностей та електромереж (2022 рік – 3,83 млрд грн, 2023 рік – 2,38 млрд грн, 2024 рік – 1,02 млрд грн) та покращення стану автомобільних доріг державного значення, прикордонної інфраструктури (відповідно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн та 7,38 млрд грн).

Також за рахунок позик від МФО буде профінансовано реабілітацію інфраструктури та заміну і модернізацію обладнання на підприємствах теплопостачання, водопостачання та водовідведення (2022 рік – 3,46 млрд грн, 2023 рік – 6,55 млрд грн, 2024 рік – 6,89 млрд грн), покращення якості медичної допомоги та соціального захисту населення, а також подолання наслідків пандемії COVID-19 (відповідно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн та 0,74 млрд грн), відновлення інфраструктури об’єктів у східних регіонах України (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн та 0,57 млрд грн).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 червня подав Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки на розгляд Верховної Ради.