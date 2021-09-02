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Перша арабська міжпланетна місія досягне орбіти Марса

Вихід зонда "Hope" на орбіту Марса повинен відбутися о 17:42 за київським часом
Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" ("Надія"), запущений до Марсу 19 липня минулого року, сьогодні має вийти на орбіту Червоної планети.
Перша арабська міжпланетна місія досягне орбіти Марса Фото: Економічна правда

Вихід зонда "Hope" на орбіту Марса повинен відбутися о 17:42 за київським часом, повідомляє "Економічна правда". До Червоної планети першій арабській міжпланетній місії залишилося подолати 172 283 кілометри. Всього за майже 7 місяців польоту апарат подолав 480 мільйонів кілометрів.

За умови вдалого переходу на орбіту, ОАЕ стануть п'ятою країною (організацією) в світі, що відправила космічні апарати на Марс, після СРСР, Китаю, Індії та Європейського космічного агентства; а також третьою країною, яка успішно виконала місію з першої спроби.

19 липня 2020-го о 23:58 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправило на Марс власний зонд "Надія". У космос зонд доставила ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт відбувся з космічного центру Танегасіма в Японії.

Нагадаємо, що ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс

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09 02 2021 10:27
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