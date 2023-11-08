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Перша група з 43 громадян України покинули Газу

08 листопада 2023, 13:54
Перша група з 43 громадян України покинули Газу
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
З сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України про це заявив український президент.

Про це Зеленський написав в X (Twitter).

"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу", - йдеться в дописі. 

Він додав, що українська сторона допомогла евакуювати ще 36 громадян Молдови.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - написав Зеленський.

Крім того, речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що наші консули зустріли українців на КПП "Рафах" і забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування. Готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн.

Вчора дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, інших планували випустити днем пізніше.

 

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