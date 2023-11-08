Перша група з 43 громадян України покинули Газу
Про це Зеленський написав в X (Twitter).
"Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу", - йдеться в дописі.
Він додав, що українська сторона допомогла евакуювати ще 36 громадян Молдови.
"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - написав Зеленський.
Крім того, речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що наші консули зустріли українців на КПП "Рафах" і забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування. Готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн.
Вчора дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, інших планували випустити днем пізніше.